Исторический поворот в отношениях между Азербайджаном и США

Автор: Акпер Гасанов

Обнародованная сегодня и широко комментируемая переписка между Президентом США Дональдом Трампом и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стала событием, выходящим далеко за рамки дипломатического протокола. Это стало фактическим подтверждением качественно нового уровня азербайджано-американских отношений и международного статуса Азербайджана как влиятельного и ответственного глобального игрока.

В своем письме Президент США в подчеркнуто уважительной и даже персонализированной форме пригласил Азербайджан присоединиться к Совету мира в качестве страны-учредителя - уникальной международной структуры, создаваемой в рамках реализации Комплексного плана по прекращению конфликта в секторе Газа. Глава ведущей мировой державы Дональд Трамп напомнил, что 29 сентября 2025 года им был представлен масштабный двадцатипунктный План, который в кратчайшие сроки получил поддержку ведущих мировых держав, включая государства арабского мира, Израиль и страны Европы. Дополнительную легитимность инициативе придало принятие Советом Безопасности ООН резолюции №2803, одобрившей предложенную концепцию подавляющим большинством голосов.

Ключевым элементом Плана, как подчеркнул Президент США, становится создание Совета мира - новой международной организации и Администрации Переходного правления, не имеющей аналогов в мировой практике. В логике Трампа Совет мира - это не дискуссионная площадка, а инструмент практического действия, объединяющий страны, готовые не на декларации, а на реальное лидерство и ответственность за будущее глобальной безопасности.

Именно в этом контексте приглашение Азербайджана выглядит особенно показательно. Президент США прямо указал, что участие в Совете мира является честью для тех государств, которые способны продемонстрировать зрелость внешней политики, стратегическое мышление и вклад в обеспечение мира для будущих поколений. Предложение Азербайджану стать страной-учредителем означает признание его роли как государства, обладающего региональным влиянием, устойчивой системой управления и репутацией надежного партнера.

Ответ Президента Ильхама Алиева был выдержан в столь же взвешенном и дипломатически точном ключе. Глава государства поблагодарил Дональда Трампа за приглашение и подчеркнул, что воспринимает его как знак взаимовыгодного, основанного на взаимном уважении партнерства между Баку и Вашингтоном, а также как признание вклада Азербайджана в продвижение мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях. Присоединение к Совету мира Азербайджан связывает с общей миссией прекращения конфликта в Газе и построения более безопасного и процветающего будущего для всех сторон, пострадавших от многолетнего противостояния.

Важно отметить, что эта переписка органично вписывается в более широкий политический контекст. В этой связи напомню, что в ходе своего недавнего интервью отечественным телеканалам Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул, что 2025 год уже можно считать историческим в контексте азербайджано-американских отношений. Судя по всему, есть все основания полагать, что 2026 год станет еще более успешным.

"Эта администрация очень прагматичная, очень профессиональная, ее члены во главе с Президентом прекрасно знают, каковы национальные интересы Америки. Естественно, сотрудничество с такой страной, как Азербайджан, обладающей сильным потенциалом и влиянием в регионе, важно и для Соединенных Штатов Америки", - отметил глава государства.

И вот, мы видим наглядное подтверждение слов Президента Ильхама Алиева. Безусловно, факт приглашения нашей страны к участию в Совете мира в статусе учредителя, наглядно свидетельствуют о двух ключевых тенденциях. Во-первых, это очевидный рост влияния Азербайджана на мировой политической арене. Во-вторых, это официальное признание этого факта со стороны США - ведущей мировой державы, традиционно крайне избирательной в вопросах стратегического партнерства.

Дополнительным подтверждением системности происходящих процессов стало имевшее ранее подписание Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Дональдом Трампом Меморандума о взаимопонимании о создании Стратегической рабочей группы для разработки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США. Этот документ закладывает институциональную основу для углубления сотрудничества в политической, экономической, энергетической и сфере безопасности, переводя двусторонние отношения на качественно новый уровень.

В этой связи вполне логично говорить о следующих шагах, которые могли бы окончательно закрепить позитивную динамику. Одним из них является полная отмена ошибочно принятой в 1992 году дискриминационной 907-й поправки, давно утратившей политическую и моральную актуальность. С учетом нынешнего уровня взаимодействия между Баку и Вашингтоном ее сохранение выглядит анахронизмом, не соответствующим духу стратегического партнерства.

Еще одним символичным и одновременно практическим шагом могла бы стать личная встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента США Дональда Трампа на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Такая встреча выглядела бы абсолютно логичной и своевременной. Два сильных лидера могли бы обсудить не только настоящее и будущее азербайджано-американских отношений, но и роль Азербайджана в реализации ключевых глобальных процессов - от энергетической безопасности и транспортных коридоров до миротворческих инициатив и архитектуры новой международной безопасности.

В любом случае, приглашение Азербайджана в Совет мира в качестве страны-учредителя - это не разовый дипломатический жест, а часть более широкой картины, в которой Азербайджан уверенно закрепляется в статусе государства, с мнением которого считаются, которому доверяют и которое воспринимают как партнера в решении глобальных проблем XXI века.