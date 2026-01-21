В Баку расскажут о творческом наследии Мирзы Гадима Иревани

В Национальном музее искусств Азербайджана в рамках проекта "Лекция в музее", 22 января в 15:00, состоится лекция на тему "Память времени, написанная красками: Мирза Гадим Иревани", сообщили Day.Az в пресс-службе музея.

С лекцией выступит заместитель директора по научной работе музея, кандидат философских наук в области искусствоведения, соавтор книги "Мирза Гадим Иревани: на перекрёстке эпох" Айтян Ахмедова.

Мероприятие будет посвящено жизни и творческому пути выдающегося представителя азербайджанского изобразительного искусства XIX века Мирзы Гадима Иревани, историко-культурной среде его становления, а также уникальным особенностям его художественного стиля.

В ходе лекции докладчик представит основные научные результаты исследований, проведённых в рамках работы над книгой, уделив особое внимание историческим, художественно-эстетическим и символическим пластам произведений художника.

Лекция, которая пройдёт в выставочном зале музея, предоставит слушателям возможность глубже осмыслить творческое наследие Мирзы Гадима Иревани и его значение в истории национального искусства.

