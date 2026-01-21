Эти пенсии повышаются на 53 маната в Азербайджане

В 2026 году прогнозируется рост среднего месячного размера пенсии по возрасту с 576 манатов в прошлом году на 53 маната - до 629 манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев на сегодняшнем заседании комитета.

Председатель комитета отметил, что начиная с 2019 года в стране по поручению Президента Ильхама Алиева были приняты пять масштабных пакетов социальных реформ. Годовая финансовая стоимость этих пакетов составляет 8,5 млрд манатов и направлена на улучшение социального обеспечения 4 миллионов граждан:

"В период 2018-2025 годов минимальная пенсия увеличилась в 2,9 раза, средняя месячная пенсия - в 2,6 раза, размеры социальных пособий и стипендий - в 5 раз, а адресная государственная социальная помощь - в 2,4 раза".

Депутат напомнил, что в бюджете на 2026 год на социальные расходы (включая образование, здравоохранение и социальное обеспечение) в целом предусмотрено 17,1 млрд манатов, что составляет около 41 процента от общих бюджетных расходов:

"Средний месячный размер трудовой пенсии в 2025 году составил 540 манатов, а в 2026 году предусмотрено его увеличение до 590 манатов. В текущем году прогнозируется рост среднего месячного размера пенсии по возрасту с 576 манатов в прошлом году на 53 маната - до 629 манатов".

Гулиев также отметил, что, как и в предыдущие годы, в текущем году коэффициент замещения, то есть соотношение среднего месячного размера пенсии к среднему месячному размеру заработной платы, составит 50,4 процента и будет соответствовать Конвенции Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения.