Слон-убийца бушует в Индии - ВИДЕО
В Индии ведутся поиски слона, причастного к гибели людей.
У одинокого самца сейчас муст - состояние экстремальной агрессии, вызванное резким скачком тестостерона в 60-140 раз.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Слон убил даже специалиста, который должен был его остановить.
Гигантский убийца до сих пор не пойман, раз за разом он ускользает, преодолевая большие расстояния и скрываясь среди ночи.
