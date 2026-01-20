Слон-убийца бушует в Индии

В Индии ведутся поиски слона, причастного к гибели людей.

У одинокого самца сейчас муст - состояние экстремальной агрессии, вызванное резким скачком тестостерона в 60-140 раз.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Слон убил даже специалиста, который должен был его остановить.

Гигантский убийца до сих пор не пойман, раз за разом он ускользает, преодолевая большие расстояния и скрываясь среди ночи.