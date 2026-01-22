Клинтоны понесут ответственность

Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей проголосовал за признание Билла и Хиллари Клинтон виновными в неуважении к Конгрессу за неявку на допрос.

Как сообщает Day.Az, об этом информирует портал Axios.

Супруги Клинтон были вызваны для дачи показаний в рамках расследования дела о сексуальном насилии над детьми, связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Комитет также отклонил поправку демократов, призывающую привлечь генерального прокурора Пэм Бонди к ответственности за задержки с публикацией материалов по делу Эпштейна.

Отмечается, что обвинение в неуважении к суду является редко применяемой мерой в Конгрессе США и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до одного года и штрафа до 100 тысяч долларов.