Мощное землетрясение произошло в одной стране На Филиппинах в среду, 21 января, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,2. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о стихийном бедствии в одной стране сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Подземные толчки произошли в 09:33 по местному времени (05:33 по бакинскому времени).
Подземные толчки произошли в 09:33 по местному времени (05:33 по бакинскому времени). Эпицентр располагался в 38 километрах к юго-западу от населенного пункта Каламансиг с населением около 13 тысяч человек.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
