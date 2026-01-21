Мощное землетрясение произошло в одной стране

На Филиппинах в среду, 21 января, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,2.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о стихийном бедствии в одной стране сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 09:33 по местному времени (05:33 по бакинскому времени). Эпицентр располагался в 38 километрах к юго-западу от населенного пункта Каламансиг с населением около 13 тысяч человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.