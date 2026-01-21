https://news.day.az/world/1810957.html Более 10 человек задержаны на границе с Сирией за провокацию против турецкого флага Задержаны 14 человек, совершивших провокацию против флага Турции. Как передает Day.Az, об этом сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч. Министр отметил, что расследование провокации против государственного флага продолжается. Напомним, вчера в районе Нусайбин провинции Мардин группа лиц приспустила турецкий флаг на границе.
