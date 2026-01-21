В Азербайджане завтра ожидается гололед

22 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет дуть юго-западный ветер.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 0-3° мороза, днем - 5-8° тепла.

Атмосферное давление снизится с 770 мм рт. ст. до 763 мм рт. ст. Относительная влажность ночью - 80-85%, днем - 55-65%.

Ночью и утром дороги будут скользкими из-за наледи.

В регионах Азербайджана ожидается преимущественно безосадочная погода. Местами временами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7° мороза, днем - 4-7° тепла; в горах ночью - 5-10° мороза, в высокогорьях - 17-22° мороза, днем - 2-6° мороза.

На дорогах местами возможен гололед.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az