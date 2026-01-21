Глава МИД Украины поблагодарил Азербайджан

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил благодарность Азербайджану за оказанную гуманитарную помощь на фоне серьезных проблем в энергетическом секторе страны, вызванных продолжающимися обстрелами.

Как передает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ, по словам главы украинского внешнеполитического ведомства, Азербайджан направил в Украину партию энергетического оборудования, предназначенного для восстановления электроснабжения в наиболее пострадавших регионах.

Сибига подчеркнул, что эта поддержка имеет как практическое, так и символическое значение.

"Мы благодарны партнерам за помощь, которая согревает в прямом и переносном смысле. Это подтверждение того, что мы не остаемся одни перед лицом вызовов. А значит, у нас есть силы выстоять", - заявил министр.

Отмечается, что переданное оборудование уже используется для стабилизации энергоснабжения в районах, наиболее пострадавших от атак, и способствует снижению нагрузки на критическую инфраструктуру.

Напомним, что в состав помощи вошли 12 низковольтных панелей, 11 генераторов, 5 трансформаторов, а также 27 тысяч метров кабеля, которые будут задействованы в аварийно-восстановительных работах.