Банк Республика и «Bank of China» подписали соглашение о сотрудничестве

Китай стал ближе: клиенты Банка Республика смогут удобно осуществлять банковские операции с Китаем

Банк Республика в рамках стратегии расширения международного сотрудничества продолжает укреплять связи с ведущими мировыми финансовыми институтами. Очередным важным шагом в этом направлении стало открытие корреспондентского счета в одном из крупнейших банков не только Китая, но и всего мира - "Bank of China".

Данное сотрудничество стало важным этапом в развитии международной корреспондентской сети Банка Республика и способствует дальнейшему укреплению его позиций на международном финансовом рынке, более глубокой интеграции в глобальную банковскую систему, а также усилению деловой репутации Банка как надёжного партнёра для ведущих мировых финансовых институтов.

Открытие корреспондентского счета в "Bank of China" позволит клиентам Банка Республика получить новые возможности при осуществлении внешнеэкономических операций. В частности, клиенты смогут более оперативно, надёжно и эффективно проводить валютные операции, в том числе по направлениям Китая.

"Bank of China", основанный в 1912 году, является одним из старейших и крупнейших государственных банков Китая. Банк обладает разветвленной международной сетью, представлен более чем в 60 странах мира, располагает активами свыше 3 трлн долларов США и предоставляет широкий спектр финансовых услуг в области корпоративного и розничного банкинга, торгового финансирования, обслуживания финансовых институтов и операций на глобальных рынках.

