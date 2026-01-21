Маршруты и стратегия укрепляют Азербайджан на газовом рынке

Экспорт азербайджанского газа продолжает активно расти как в объемах, так и в географии поставок. На сегодняшний день азербайджанский трубопроводный газ поставляется уже в 16 стран, из которых 11 получают его на регулярной основе. В ряде случаев поставки носят гибкий, запросный характер: страны подключаются к азербайджанскому газу в периоды повышенной потребности и временно сокращают закупки при наличии альтернативных источников. Подобный географический охват делает Азербайджан мировым лидером по числу стран, получающих трубопроводный газ от одного поставщика, что наглядно отражает конкурентные преимущества страны на европейском и региональном энергетическом рынке.

Комментируя причины, по которым Азербайджану удалось наладить поставки трубопроводного газа в большее число стран, чем любому другому производителю, тогда как другим крупным экспортерам это не удалось, генеральный директор, главный экономист European Policy Centre (EPC), доктор политической экономики ЕС Фабиан Зюлиг сказал Day.Az, что наличие сформированных трубопроводных маршрутов, активная коммерческая стратегия и географическое положение обеспечивают Азербайджану значительные преимущества в поставках газа.

По его словам, Азербайджан может в умеренной степени усилить диверсификацию поставок газа в Европу за счет трубопроводного газа по Южному газовому коридору, особенно в условиях сокращения поставок из России. Однако, как считает эксперт, вклад остается ограниченным по объемам и не приводит к фундаментальному изменению общего баланса поставок газа в Европе.

Отметим, что Баку неоднократно подчеркивал, что дальнейшее увеличение поставок возможно лишь при условии инвестиций со стороны Европы в расширение пропускной способности инфраструктуры. К примеру, принимая участие в мероприятии "Завтрак с руководством Азербайджана", организованном Euronews в Давосе, Президент Ильхам Алиев обратил внимание на недостаточную инвестиционную активность европейской стороны.

Говоря о новых покупателях, Зюлиг подчеркнул, что их появление больше отражает краткосрочные потребности в диверсификации, чем структурный рост спроса на газ.

"Это говорит в пользу осторожной оптимизации существующей инфраструктуры, а не масштабных инвестиций в строительство новых трубопроводов. Европейские институты, вероятнее всего, будут отдавать приоритет выгодам для безопасности поставок, реализуемости инфраструктурных проектов, экономической эффективности и соответствию климатическим целям. Управление рисками и гибкость останутся ключевыми факторами при принятии решений", - подчеркнул главный экономист EPC.

Комментируя роль инструментов ЕС, которые способны способствовать углублению стратегического газового сотрудничества с Азербайджаном, Фабиан Зюлиг пояснил, что такие рамочные инициативы, как REPowerEU и более широкая стратегия диверсификации ЕС, обеспечивают политическую поддержку сотрудничества, одновременно все более жестко включая климатические и устойчивые условия.

"Политика энергетической безопасности движется в сторону диверсифицированных портфелей. Стабильность имеет важное значение, однако очень долгосрочные газовые контракты плохо сочетаются с сокращением спроса на газ в ЕС и климатическими обязательствами. В результате, скорее всего, будет отдаваться предпочтение гибкости и более коротким временным горизонтам", - сказал доктор политической экономики.

В заключение, комментируя как сочетание трубопроводного газа, развития возобновляемой энергетики и будущего экспорта водорода из Азербайджана может изменить энергетическую карту Европы, эксперт отметил, что более широкая повестка сотрудничества, включающая возобновляемые источники энергии и водород, могла бы сделать партнерство более совместимым с долгосрочным энергетическим переходом Европы: "Один лишь газ вряд ли будет определять будущую энергетическую карту Европы".

Напомним, что в Азербайджане подчеркивали, что энергетическое сотрудничество с Европой не ограничивается исключительно поставками газа. В частности, Баку продвигает проект экспорта "зеленой" электроэнергии через Черное море, рассматривая его как часть формирующегося зеленого энергетического коридора. Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам подчеркнул, что Азербайджан расширяет существующую газовую инфраструктуру не только в стране, но и в других местах.

"Это позволит нам экспортировать чистую энергию, и, как вы знаете, у нас есть проект Черноморского кабеля. Хотя его технико-экономическое обоснование готово, источники финансирования пока не ясны. Наша позиция такова, что мы производим здесь энергию, доводим новые линии передачи до границы с Грузией. Потому что нужны новые линии. А все остальное уже должно быть финансовым обязательством других стран. Учитывая это, как я уже упоминал, мы также договорились с Казахстаном и Узбекистаном о прокладке кабеля по дну Каспийского моря. Сейчас идет работа над технико-экономическим обоснованием", - сказал глава государства.

Ибрагим Алиев