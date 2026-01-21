https://news.day.az/world/1810974.html Президент Египта принял приглашение войти в «Совет мира» Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси принял приглашение президент США Дональда Трампа войти в состав "Совета мира" по сектору Газа. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Египта.
"Египет приветствует этот шаг и объявляет о своем согласии присоединиться к организации", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что принимает приглашение президента США Дональда Трампа в "Совет мира" по сектору Газа.
