Нетаньяху ответил на приглашение Трампа в «Совет мира» по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что принимает приглашение президента США Дональда Трампа в "Совет мира" по сектору Газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает NEWSru.co.il.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что принял приглашение президента США Дональда Трампа и войдет в состав "Совета мира", в который войдут мировые лидеры", - говорится в сообщении канцелярии.

Отметим, что заявленная цель Совета мира - "содействовать стабильности, восстановить законное управление и обеспечить прочный мир в регионах конфликтов", в первую очередь в секторе Газа после войны 2023-2025 годов. Организация Объединенных Наций одобрила это в ноябре 2025 года резолюцией 2803.

16 января этого года в Белом доме объявили, что Совету мира будут подчинены две структуры: исполнительный совет и исполнительный комитет по Газе. Приглашение войти в ее состав получили главы десятков государств.

Напомним, что сегодня МИД Азербайджана сообщил, что наша страна также войдет в "Совет мира" по Газе.