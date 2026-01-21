В Баку принимаются оперативные меры в связи со снегом

Из-за морозной погоды и снегопада, начавшихся 20 января, городские и районные исполнительные власти, а также коммунальные службы в Баку работают в усиленном режиме.

Как сообщили Day.Az в Исполнительной власти столицы, с момента начала осадков оперативно принимаются меры по очистке города от снега.

В ночные и утренние часы специализированная техника коммунальных служб проводит обработку технической солью участков с уклоном, а также улиц и проспектов с повышенным риском скольжения.

Кроме того, ведутся работы по устранению обледенения и уборке снега на тротуарах и во дворах общего пользования. Ситуация находится под постоянным контролем соответствующих структур, принимаются меры для обеспечения безопасности движения и пешеходов.

