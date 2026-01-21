В Баку мужчина отравился угарным газом

В Баку 36-летний мужчина умер от отравления угарным газом.

Как передает Day.Az, инцидент произошел в Хазарском районе.

Бадал Азимов 1993 г.р. отравился угарным газом в принадлежащем ему частном жилом доме.

По факту проводится расследование.