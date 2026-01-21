https://news.day.az/society/1810871.html В Баку мужчина отравился угарным газом В Баку 36-летний мужчина умер от отравления угарным газом. Как передает Day.Az, инцидент произошел в Хазарском районе. Бадал Азимов 1993 г.р. отравился угарным газом в принадлежащем ему частном жилом доме. По факту проводится расследование.
В Баку 36-летний мужчина умер от отравления угарным газом.
Как передает Day.Az, инцидент произошел в Хазарском районе.
Бадал Азимов 1993 г.р. отравился угарным газом в принадлежащем ему частном жилом доме.
По факту проводится расследование.
