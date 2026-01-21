https://news.day.az/sport/1810946.html Сколько билетов продано на матч "Карабах" - "Айнтрахт"? На матч седьмого тура Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" - "Айнтрахт" продано 26 500 билетов На сегодняшний матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Айнтрахтом" реализовано 26 500 билетов. Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz cо ссылкой на агдамский клуб.
На сегодняшний матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Айнтрахтом" реализовано 26 500 билетов.
Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz cо ссылкой на агдамский клуб.
Встреча пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45 по бакинскому времени.
Отметим, что "Карабах" с семью очками занимает 25-е место в турнирной таблице. "Айнтрахт" с четырьмя очками располагается на 33-й позиции.
