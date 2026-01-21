Сколько билетов продано на матч "Карабах" - "Айнтрахт"?

На матч седьмого тура Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" - "Айнтрахт" продано 26 500 билетов

На сегодняшний матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Айнтрахтом" реализовано 26 500 билетов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz cо ссылкой на агдамский клуб.

Встреча пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45 по бакинскому времени.

Отметим, что "Карабах" с семью очками занимает 25-е место в турнирной таблице. "Айнтрахт" с четырьмя очками располагается на 33-й позиции.