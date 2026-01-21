https://news.day.az/sport/1811001.html В Португалии подожгли статую Роналду - ФОТО - ВИДЕО Неизвестный мужчина поджег статую пятикратного обладателя "Золотого мяча" и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, установленную в городе Фуншал на острове Мадейра, откуда футболист родом. Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на газету Correio da Manha, инцидент произошел рядом с музеем Роналду.
