Азербайджан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в этой сфере

Между Центральным банком Азербайджанской Республики и Национальным агентством перспективных проектов Узбекистана (NAPP) подписан Меморандум о сотрудничестве.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

Отмечается, что меморандум, наряду с созданием правовой основы сотрудничества между ведомствами, будет способствовать укреплению взаимодействия в сфере развития, регулирования и надзора за рынками капитала и страхования, а также в области криптоактивов.

"В рамках Меморандума предусматриваются обмен опытом и информацией между сторонами, а также организация взаимных визитов и реализация совместных инициатив, содействие развитию инновационных финансовых технологий с целью повышения финансовой инклюзии и операционной эффективности", - говорится в информации.