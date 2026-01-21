Трамп выступает за сохранение ООН, несмотря на формирование "Совета мира"
Американский президент Дональд Трамп заявил, что поддерживает сохранение ООН, несмотря на формирование "Совета мира".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на пресс-конференции в Белом доме он допустил, что "Совет мира" может заменить ООН. "Ну, это возможно. Я имею в виду, что ООН просто не слишком сильно помогала. Я большой поклонник потенциала ООН, но она так и не реализовала его. ООН должна была урегулировать все войны, которые я урегулировал. Я никогда не обращался к ним, даже не думал обращаться к ним", - сказал он в ответ на вопрос о том, заменит ли "Совет мира" эту международную организацию.
"Они должны быть в состоянии урегулировать эти войны. Я считаю, что нужно дать ООН возможность продолжать свою работу, потому что ее потенциал очень велик", - резюмировал Трамп.
