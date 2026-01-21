https://news.day.az/officialchronicle/1811102.html Президент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках Всемирного экономического форума - ФОТО 21 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил со специальным обращением. Затем состоялось панельное заседание с участием Дональда Трампа.
21 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил со специальным обращением. Затем состоялось панельное заседание с участием Дональда Трампа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его дочь Лейла Алиева.
