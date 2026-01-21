Президент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках Всемирного экономического форума

21 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил со специальным обращением. Затем состоялось панельное заседание с участием Дональда Трампа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его дочь Лейла Алиева.