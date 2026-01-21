https://news.day.az/world/1810964.html Италию накрыли многометровые волны - ФОТО - ВИДЕО Страшные кадры приходят из Италии. Как передает Day.Az, местные жители говорят, что Средиземное море буквально "сошло с ума". Многометровые волны ломают набережные и достают до второго этажа зданий, а сильный ветер валит деревья. Мощь циклона наиболее очевидна на воде.
Италию накрыли многометровые волны - ФОТО - ВИДЕО
Страшные кадры приходят из Италии.
Как передает Day.Az, местные жители говорят, что Средиземное море буквально "сошло с ума".
Многометровые волны ломают набережные и достают до второго этажа зданий, а сильный ветер валит деревья.
Мощь циклона наиболее очевидна на воде. На Сицилии зафиксированы впечатляющие волны высотой более 8 метров, а в Катании уровень воды поднялся 5 метров, вызвав серьезные наводнения.
Острова в Средиземном море, такие как Сардиния, оказались полностью отрезанными от мира - ни паромы, ни другие суда не ходят.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре