Италию накрыли многометровые волны

Страшные кадры приходят из Италии.

Как передает Day.Az, местные жители говорят, что Средиземное море буквально "сошло с ума".

Многометровые волны ломают набережные и достают до второго этажа зданий, а сильный ветер валит деревья.

Мощь циклона наиболее очевидна на воде. На Сицилии зафиксированы впечатляющие волны высотой более 8 метров, а в Катании уровень воды поднялся 5 метров, вызвав серьезные наводнения.

Острова в Средиземном море, такие как Сардиния, оказались полностью отрезанными от мира - ни паромы, ни другие суда не ходят.