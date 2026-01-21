Euronews подготовил материал к годовщине трагедии 20 Января
Euronews подготовил материал в связи с годовщиной трагедии 20 Января.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в нем отмечается, что ежегодно 20 января азербайджанский народ чтит память жертв кровавой расправы, совершенной бывшим СССР против мирного населения.
Указывается, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 января посетил Шехидляр хиябаны и почтил память жертв трагедии 1990 года. Президент Азербайджана возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".
В материале отмечается, что годовщина этих событий ежегодно отмечается в Азербайджане как День всенародной скорби.
События Черного Января рассматриваются как поворотный момент на пути страны к независимости. В материале Euronews говорится, что посещение Президентом Ильхамом Алиевым является частью более широкой программы памяти в масштабах страны. Так, азербайджанский народ чтит память жертв расправы, произошедшей 20 января 1990 года. С раннего утра тысячи людей направляются к Шехидляр хиябаны, где похоронены жертвы трагических событий.
Отмечается, что в январе 1990 года власти бывшего Советского Союза ввели войска без предупреждения населения. В результате операции против невинных людей, включая детей, женщин и пожилых, погибли не менее 140 мирных жителей, свыше 700 человек получили ранения.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре