Euronews подготовил материал к годовщине трагедии 20 Января

Euronews подготовил материал в связи с годовщиной трагедии 20 Января.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в нем отмечается, что ежегодно 20 января азербайджанский народ чтит память жертв кровавой расправы, совершенной бывшим СССР против мирного населения.

Указывается, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 января посетил Шехидляр хиябаны и почтил память жертв трагедии 1990 года. Президент Азербайджана возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

В материале отмечается, что годовщина этих событий ежегодно отмечается в Азербайджане как День всенародной скорби.

События Черного Января рассматриваются как поворотный момент на пути страны к независимости. В материале Euronews говорится, что посещение Президентом Ильхамом Алиевым является частью более широкой программы памяти в масштабах страны. Так, азербайджанский народ чтит память жертв расправы, произошедшей 20 января 1990 года. С раннего утра тысячи людей направляются к Шехидляр хиябаны, где похоронены жертвы трагических событий.

Отмечается, что в январе 1990 года власти бывшего Советского Союза ввели войска без предупреждения населения. В результате операции против невинных людей, включая детей, женщин и пожилых, погибли не менее 140 мирных жителей, свыше 700 человек получили ранения.