Трамп заявил, что Венесуэла "очень хорошо работает" с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Каракас "очень хорошо работает" с Вашингтоном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Трамп в очередной раз выступил с утверждением, что с территории Венесуэлы в США прибывали осужденные преступники. "Это одна из причин, по которым я так плохо относился к Венесуэле, а теперь я люблю Венесуэлу. Они очень хорошо работают с нами", - заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Он также напомнил, что представитель венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо подарила ему свою медаль Нобелевской премии мира. "Мы ведем с ней переговоры, и, возможно, мы в той или иной мере привлечем ее. Я был бы рад сделать это. Мария, возможно, мы можем сделать это", - заявил Трамп, не пояснив, что конкретно он имеет в виду. Трамп добавил, что американские компании "готовятся осуществить огромные вложения" в нефтяную отрасль Боливарианской Республики.