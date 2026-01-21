Международное агентство обновило прогноз по добыче нефти в Азербайджане

В 2026 году добыча нефти в Азербайджане составит 0,57 млн баррелей в сутки.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Так, нынешний прогноз остался без изменений по сравнению с предыдущими оценками МЭА.

В первом и втором кварталах агентство ожидает добычу на уровне 0,58 млн баррелей в сутки, в третьем и четвертом кварталах - снижение до 0,57 млн баррелей в сутки.

По итогам 2025 года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане также составила 0,57 млн баррелей, тогда как в 2024 году этот показатель находился на уровне 0,6 млн баррелей в сутки.

Как отмечает Министерство энергетики Азербайджана, в 2025 году в стране (включая газовый конденсат) было добыто 27,7 млн тонн нефти. Из них 16,2 млн тонн пришлось на месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", 3,8 млн тонн - на "Шахдениз", 600 тыс. тонн - на "Абшерон", а 7,1 млн тонн - на долю SOCAR.

В отчетном периоде (с учетом газового конденсата) из Азербайджана было экспортировано 23,1 млн тонн нефти, из которых 20 млн тонн пришлось на консорциумы, 2,5 млн тонн - на SOCAR, и 600 тыс. тонн - на JOCAP.