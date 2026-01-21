Президент Ильхам Алиев: Азербайджан присоединяется к Совету мира, разделяя его благородную миссию

Благодарю Вас за письмо с приглашением Азербайджанской Республики присоединиться к Совету мира в качестве страны-учредителя.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

"Я принимаю это приглашение как знак взаимовыгодного и основанного на взаимном уважении партнерства между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки, а также как признание роли Азербайджана в продвижении мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях.

Азербайджанская Республика присоединяется к Совету мира, разделяя его благородную миссию прекратить конфликт в секторе Газа и построить более безопасное и процветающее будущее для всех пострадавших от этого затянувшегося конфликта.

Верю, что Совет мира станет эффективной международной организацией и с успехом выполнит возложенную на него миссию.

Выражаю Вам искреннюю признательность за Ваше дальновидное руководство и усилия по укреплению мира. Желаю Вам удачи в исполнении обязанностей председателя Совета мира", - отмечается в письме.