Азербайджан превращает Южный Кавказ в ВИЭ-хаб

Автор: Ляман Зейналова, Trend

Азербайджан, традиционно ассоциировавшийся с добычей нефти и газа, предпринимает стратегический шаг к диверсификации своей экономики и созданию инфраструктуры возобновляемой энергетики, которая способна превратить страну в региональный хаб "зеленой" энергии.

Страна уже реализовала два крупных проекта возобновляемой энергетики с участием иностранных компаний. 8 января 2026 года была официально открыта ветровая электростанция "Хызы-Абшерон" установленной мощностью 240 МВт, построенная саудовской компанией ACWA Power. Ее ежегодная выработка электроэнергии ожидается на уровне 1 млрд кВт·ч, что позволит экономить до 220 млн кубометров природного газа и предотвратить выброс более 400 тыс. тонн CO₂. Солнечная электростанция "Гарадаг" мощностью 230 МВт, реализованная совместно с Masdar из ОАЭ и введенная в эксплуатацию 26 октября 2023 года, ежегодно вырабатывает около 500 млн кВт·ч электроэнергии, что эквивалентно экономии 110 млн кубометров природного газа и предотвращению выброса 200 тыс. тонн CO₂.

Выступая на мероприятии под названием "Завтрак с руководством Азербайджана" в Давосе, Президент Ильхам Алиев отметил амбициозные планы по расширению возобновляемой энергетики.

"В ближайшие шесть лет мы значительно увеличим наши мощности по производству солнечной и ветровой энергии. Иными словами, к 2032 году мы ожидаем, что в стране будет вырабатываться восемь гигаватт солнечной и ветровой энергии, поскольку у нас много солнечных дней и много ветра. И мы видим большой потенциал. Мы уже заключили контракты на несколько проектов и теперь думаем об установке мощностей для хранения энергии. Установка первых таких мощностей уже ведется", - сказал глава государства.

Прогнозы развития отрасли предполагают, что доля ВИЭ в производстве электроэнергии достигнет 25% к 2027 году и 30% к 2030 году. Первый этап программы, до конца 2027 года, предусматривает ввод около 2 ГВт мощностей, с приоритетом внутреннего потребления. В последующие годы планируется добавление более 6 ГВт, с ориентацией на экспорт электроэнергии и энергоснабжение дата-центров, что выгодно европейским и международным инвесторам.

Среди наиболее крупных проектов находятся:

• Солнечная электростанция "Шафаг" (240 МВт) в Джебраиле совместно с bp. Используется модель "виртуальной передачи энергии", при которой электроэнергия направляется в Баку, а локальное производство позволяет снизить выбросы на 260-330 тыс. тонн CO₂ ежегодно. Общие инвестиции в проект - $200 млн.

• Проект "Mega" компании Masdar: Билясуварская СЭС 445 МВт, Нефтчальская СЭС 315 МВт и ветровая станция 240 МВт в Абшероне и Гарадаге. На Билясуварской СЭС планируется более 943 тыс. солнечных панелей, ежегодная выработка покроет 4-5% потребности страны в электроэнергии.

• Солнечная электростанция "Гобустан" 100 МВт, реализуемая Universal International Holdings Limited (Китай), с ежегодной выработкой около 260 млн кВт·ч, что экономит 57 млн кубометров газа и сокращает выбросы CO₂ на 124 тыс. тонн.

• Станции "Уфуг" и "Шамс" по 50 МВт каждая в районе Джебраила, совместно с Nobel Energy, обеспечат 206 млн кВт·ч в год и сэкономят 44 млн кубометров газа.

Эти проекты показывают, что иностранные инвестиции уже активно вовлечены в развитие ВИЭ.

Президент Ильхам Алиев отметил: "Я думаю, что инвестиции в Азербайджан с его возобновляемыми источниками энергии, ископаемым топливом, центрами обработки данных, искусственного интеллекта сейчас отвечают интересам европейских компаний".

Избыточные мощности делают Азербайджан особенно привлекательным для инвесторов, включая тех, кто заинтересован в дата-центрах и цифровой инфраструктуре.

Развитие возобновляемой энергетики тесно связано с формированием международных "зеленых" энергетических коридоров: Каспийское море - Черное море - Европа, Центральная Азия - Азербайджан, Азербайджан - Турция - Европа и Азербайджан - Турция - Грузия - Болгария. Эти маршруты усиливают роль страны как транзитного и экспортного хаба "чистой" энергии, открывая возможности для региональной интеграции и снижения энергетической зависимости Европы от углеводородов.

С точки зрения экономической эффективности, проекты ВИЭ предоставляют win-win ситуацию: Азербайджан получает диверсификацию экономики, технологические и инвестиционные потоки, а международные инвесторы - доступ к стабильной, дешевой и чистой энергии с высоким потенциалом экспорта. На фоне климатических целей ЕС и глобального спроса на зеленую энергию Южный Кавказ с его центром в Азербайджане постепенно превращается в ключевой региональный узел.

Азербайджан демонстрирует стратегическое видение и готовность к превращению страны в регионального лидера по возобновляемой энергетике. С масштабными планами на 2032 год, участием иностранных инвесторов, развитием международных коридоров и приоритетом на экспорт, страна создает платформу для устойчивого экономического роста и устойчивой энергетической безопасности для региона и Европы.