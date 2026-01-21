Трамп снова рассказал о том, как Путин говорил ему о решении карабахского конфликта

Президент США Дональд Трамп снова рассказал о том, как Президент России Владимир Путин говорил ему о решении карабахского конфликта.

Как передает Day.Az, об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Белом доме. 

"Путин сказал мне: "Я не могу поверить, что вам удалось решить этот военный конфликт. Я работал над этим 10 лет" - заявил президент США. 