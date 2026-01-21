Сегодня "Карабах" сыграет с "Айнтрахтом"

Сегодня "Карабах" проведет матч с немецким "Айнтрахтом" в рамках седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45 по бакинскому времени.

Главным арбитром матча назначен швейцарский судья Сандро Шерер.

Отметим, что "Карабах" с семью очками занимает 25-е место в турнирной таблице, тогда как "Айнтрахт" располагается на 33-й позиции, имея в активе четыре очка.