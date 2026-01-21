Мемориальный музей Бюльбюля представил проект, посвященный трагедии 20 Января - ВИДЕО
Мемориальный музей Бюльбюля совместно с гимназией искусств при Азербайджанской национальной консерватории подготовил видеоролик, приуроченный к 20 Января - Дню общенациональной скорби, сообщили Day.Az в пресс-службе музея.
В видеоролике ученик 9-го класса гимназии искусств Гулузаде Мухаммед (педагог - Шафига Мамедова) исполняет на скрипке вторую часть Концерта № 1 для скрипки с оркестром выдающегося азербайджанского композитора Азера Рзаева.Партию фортепиано исполняет Зулейха Усубова.
Данный видеоролик является выражением глубокого почтения памяти жертв трагедии 20 Января, символом национальной памяти и наглядным примером воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма. Оператором видеоработы выступил Кянан Велиев.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре