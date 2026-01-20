В Баку произошла цепная авария

В бакинском жилом массиве Йени Ясамал, вблизи кольцевой дороги, произошло цепное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, причиной аварии стало сильное обледенение и скользкое дорожное покрытие.

Водители, потеряв управление, не смогли остановить транспортные средства и столкнулись друг с другом.

В результате ДТП автомобилям был нанесен серьезный ущерб, движение на данном участке дороги ограничено.