В Баку произошла цепная авария - ВИДЕО
В бакинском жилом массиве Йени Ясамал, вблизи кольцевой дороги, произошло цепное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, причиной аварии стало сильное обледенение и скользкое дорожное покрытие.
Водители, потеряв управление, не смогли остановить транспортные средства и столкнулись друг с другом.
В результате ДТП автомобилям был нанесен серьезный ущерб, движение на данном участке дороги ограничено.
