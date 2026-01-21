Медиаграмотность - основа противодействия дезинформации

Медиаграмотность является ключевым условием для того, чтобы люди могли противостоять лжи и злу, которые бурно распространяются в социальных сетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Меджид сегодня в ходе общественного обсуждения на тему "Дезинформация как одна из самых серьезных угроз в глобальном масштабе и в реалиях Азербайджана".

Он отметил, что против успехов Азербайджана целенаправленно распространяются фейковые новости.

"Среди них бывают и такие, которые распространяются по незнанию, невежеству или из-за низкого уровня грамотности. Предотвратить это возможно именно через повышение медиаграмотности", - подчеркнул он.

Рашад Маджид также добавил, что каждый из нас, как гражданин, должен проявлять активность и ясно обозначать свою позицию в борьбе с дезинформацией.