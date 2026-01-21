Духовная сила и героизм азербайджанского народа - памятный вечер в филармонии

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялось памятное мероприятие, посвящённое светлой памяти жертв трагедии 20 Января.

В ходе вечера с глубоким почтением была отмечена борьба нашего народа за свободу, его национальная воля и незабываемая память о шехидах, сообщает Day.Az.

На вечере памяти в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижёра Мустафы Мехмандарова прозвучали произведения, которые языком музыки передали боль и страдания трагедии, духовную силу народа и живущий в памяти героический дух.

В программу вошли симфоническая поэма Арифа Меликова "Последний перевал", обладающая мощным драматическим воздействием, финальная часть Четвёртой симфонии "Мугамвари" Агшина Ализаде, наполненная глубоким философским содержанием (солист - Арастун Гулиев), один из шедевров мирового музыкального наследия - "Адажио" Самуэля Барбера, а также величественный финал из балета Гара Гараева "Тропою грома".

Памятное мероприятие отличалось высоким эмоциональным воздействием, художественной целостностью и глубокой духовной нагрузкой, став музыкальным выражением искреннего почтения памяти шехидов 20 Января. Каждое из прозвучавших произведений вновь оживило память о тех, кто отдал свою жизнь во имя свободы, подарив слушателям глубокие и пронзительные чувства.