Два автобуса столкнулись в Баку

Дорожно-транспортное происшествие произошло в утренние часы в поселке Говсан на улице Эльмана Гасымова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.media.

После аварии пассажиры были высажены из автобусов.

В результате происшествия пострадавших нет.