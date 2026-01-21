https://news.day.az/society/1810891.html Два автобуса столкнулись в Баку - ВИДЕО Дорожно-транспортное происшествие произошло в утренние часы в поселке Говсан на улице Эльмана Гасымова. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.media. После аварии пассажиры были высажены из автобусов. В результате происшествия пострадавших нет.
