Два автобуса столкнулись в Баку - ВИДЕО

Дорожно-транспортное происшествие произошло в утренние часы в поселке Говсан на улице Эльмана Гасымова. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.media. После аварии пассажиры были высажены из автобусов. В результате происшествия пострадавших нет.