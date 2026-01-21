Трамп назвал США экономическим двигателем планеты

Рост американской экономики приносит выгоду всем странам.

Как передает Day.Az, об этом во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил президент США Дональд Трамп.

"США - экономический двигатель на планете. Когда процветает Америка, процветает и весь мир. Когда дела идут плохо, они идут плохо для всех нас. Вы все идете за нами вниз, а вы идете за нами вверх", - сказал Трамп.