https://news.day.az/world/1811047.html Трамп назвал США экономическим двигателем планеты Рост американской экономики приносит выгоду всем странам. Как передает Day.Az, об этом во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил президент США Дональд Трамп. "США - экономический двигатель на планете. Когда процветает Америка, процветает и весь мир. Когда дела идут плохо, они идут плохо для всех нас.
