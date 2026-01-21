Землю накрыла магнитная буря

Не Земле продолжается магнитная буря, сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в настоящее время ее индекс составляет G1.7 (между слабым и среднем уровнем).

Ранее с утра в среду, 21 января, магнитная буря оценивалась как сильная (G3).