Катар представил новую систему ПВО

Катар, проводящий у себя в столице выставку оборонных технологий DIMDEX 2026, представил новый действующий ПВО-комплекс Patriot PAC-3 MSE.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech Mail, это не концепт или учебный макет, а реальная, серийная пусковая установка M903, прошедшая специальную модификацию для применения новейших перехватчиков PAC-3 Missile Segment Enhancement.

Система способна запускать до 12 перехватчиков PAC-3 MSE, предназначенных для поражения целей прямым кинетическим ударом. Это не осколочная боевая часть, а тактика "пуля в пулю". Двухступенчатый двигатель ракеты обеспечивает высокую маневренность и большую зону поражения, что критически важно для перехвата современных баллистических и крылатых ракет, а также дронов-камикадзе.

Особенность Patriot - не в отдельной пусковой установке, а в архитектуре всей батареи. В комплекс входят:

- радары управления огнем AN/MPQ-65, которые одновременно обнаруживают, сопровождают цели и наводят на них ракеты;

- станции управления AN/MSQ-132, координирующие весь бой;

- терминалы обмена данными MIDS/LVT, которые встраивают катарские Patriot в единую сеть ПВО коалиции, включая американские объекты, такие как авиабаза Аль-Удейд.

По мнению аналитиков, для Катара с его компактной территорией, где жизненно важные объекты - столица, аэропорты, нефтегазовые хабы - расположены близко, плотная и высокоэффективная ПВО является вопросом национального выживания.