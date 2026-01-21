Назван доход Азербайджана от экспорта электроэнергии в 2025 году

В 2025 году Азербайджан экспортировал 1,231 млрд киловатт-часов электроэнергии.

Как сообщает Day.Azсо ссылкой на Государственный таможенный комитет, доходы страны от экспорта составили 70,1 млн долларов США.

По сравнению с 2024 годом экспорт электроэнергии сократился на 522 млн кВт·ч (29,8%) в натуральном выражении и на 24 млн долларов США (25,5%) в денежном выражении. Доля экспорта электроэнергии в ненефтяном секторе составила 1,93%.

В 2025 году Азербайджан осуществил внешнеторговые операции на общую сумму 49,423 млрд долларов США, что на 1,810 млрд долларов США (3,8%) больше показателя 2024 года. Объем экспорта составил 25,043 млрд долларов США, импорта - 24,380 млрд долларов США.