Сказать, что это была примитивная и аморальная ложь - значит ничего не сказать. Но поражает то, что она распространена армянским телеграмм-каналом Infoteka24 в то самое время, когда Баку и Ереван делают конкретные шаги на пути к подписанию мирного соглашения. Уже имеют место поставки азербайджанских энергоносителей в Армению. Уже налаживается экономическое взаимодействие между нашими странами. И вот, на этом благостном фоне, появляется совершенно безнравственная публикация на этом ресурсе.

Его администраторами называют проживающего в Армении россиянина Антона Евстратова, а также Диану Стамболцян и Иду Саркисян. И эта троица действует явно в ущерб интересам Армении. Потому, что в этой стране должны понимать, насколько оскорбительны для каждого азербайджанца чьи-либо попытки спекуляций на тему той трагедии, 35-летие которой сегодня с грустью и скорбью вспоминают в нашей стране.

В связи с этим напомню, что представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, 19 января посетили Аллею Шехидов. Они с глубоким уважением почтили память шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы на их могилы. Проще говоря, дипломаты, представляющие в Азербайджане самые разные страны мира, воздали дань памяти азербайджанским борцам за свободу и независимость.

Добавлю также, что министерство иностранных дел Турции также почтило память жертв трагедии 20 Января. Соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети X. "С глубоким уважением чтим память наших азербайджанских братьев, отдавших жизни 20 января 1990 года во имя независимости Азербайджана", - говорится в публикации. Снова - дано четкое указание на суть событий 36-летней давности.

Наконец, Президент Литвы Гитанас Науседа почтил память жертв трагедии, произошедшей в Азербайджане 20 января 1990 года. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X. "Литва находится рядом с Азербайджаном в день памяти невинных людей, погибших в январе 1990 года в результате советской агрессии. Агрессия советской армии не смогла сломить волю азербайджанского народа. Да упокоятся с миром души погибших", - написал Науседа.

Как видим, весь цивилизованный мир признает, что события 20 января 1990 года следует трактовать как важнейшую, пусть и трагическую, страницу в борьбе азербайджанского народа за обретение независимости. И попытки спекуляций на этот счет с чьей-либо стороны - лживы, аморальны и недопустимы. Тем более недопустимы потуги очернения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Но именно этим и занялся данный телеграмм-канал, во главе которого находятся персонажи с кастрированными пониманиями о чести, достоинстве, нравственности, правде, не говоря уже о журналистской этике. Они пытаются представить Гейдара Алиева едва ли не как инициатора кровавых событий 36-летней давности. Им и в голову не приходит заняться простым сопоставлением своих фантазий с реальными фактами.

Гейдар Алиев, к нашему большому сожалению, не имел в то время власти ни в Азербайджане, ни в руководстве СССР. Произошло это в результате жалких интриг, со стороны первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Который прекрасно осознавал свое ничтожество на фоне одного из величайших политических деятелей своего времени - Гейдара Алиева. Кроме того, Горбачев действовал в интересах группы лиц армянской национальности, которые продвигали лживую и провокационную идею присоединения НКАО Азербайджанской ССР к Армянской ССР.

Эта идея, именуемая движением "миацум", была подхвачена и щедро оплачена мировым армянством. Совершенно очевидно, что находись Гейдар Алиев в то время в числе руководителей СССР или во главе советского Азербайджана, удалось бы пресечь все эти инициативы армянских националистов на корню. Но, покровительство Горбачева привело к тому, что из Армении начали насильственно изгонять азербайджанцев.

И именно против этого, на первых порах, протестовали собравшиеся на площади Ленина, которая позже была переименована в Площадь Свободы. Но в Кремле не услышали справедливых требований азербайджанского народа и тогда граждане республики стали требовать независимости Азербайджана. И вот именно подавляя это стремление нашего народа руководство СССР и лично Михаил Горбачев решили пойти на чудовищное преступление.

С 16 по 19 января 1990 года на подступах к Баку была создана масштабная военная группировка численностью более 50 тысяч военнослужащих. В нее вошли части Закавказского, Московского, Ленинградского и других военных округов, подразделения ВМФ и внутренних войск МВД. Бакинская бухта была блокирована кораблями Краснознамённой Каспийской флотилии.

В рамках операции с кодовым названием "Удар" были задействованы элитные части: 76-я и 106-я воздушно-десантные дивизии, 56-я и 21-я десантно-штурмовые бригады, подразделения под командованием полковника Александра Лебедя, а также курсанты военных училищ МВД СССР. В ночь на 20 января 1990 года советская армия начала штурм Баку.

Жестокость, проявленная в ту ночь, была шокирующей. Мирных жителей расстреливали на улицах, танки давили легковые автомобили вместе с пассажирами. Людей убивали возле домов, на остановках, в подъездах. По данным Минздрава Азербайджанской ССР, погибли 170 человек, сотни получили ранения. Среди жертв были женщины, старики и дети.

И уже 21 января 1990 года, рискуя свободой и жизнью, Гейдар Алиев пришел в Постоянное представительство Азербайджана в Москве и открыто осудил ввод советских войск в Баку. Он назвал это решение кровавым и империалистическим. В условиях тоталитарной системы это был акт исключительного мужества - поступок государственного деятеля, разделяющего боль своего народа. Такова правдивая история событий 36-летней давности. И попытки их извращения со стороны армянского телеграмм-канала - аморальны и вредны для наших стран и народов, делающих столь важные шаги навстречу миру, избавляясь при этом от всего того, что спровоцировало и события января 1990 года в Баку и дальнейшую Первую Карабахскую Войну и 44-дневную Отечественную войну.