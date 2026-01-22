Совет мира это не ООН, но в этом, возможно, его сила

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.

"Для меня огромная честь пригласить Вас - Президента Азербайджанской Республики присоединиться к моей исторически значимой и великолепной инициативе по укреплению мира на Ближнем Востоке, а также приступить к осуществлению нового и смелого подхода к решению глобального конфликта!... Как председатель правления Совета мира, я официально приглашаю Азербайджанскую Республику присоединиться к Уставу организации в качестве страны-учредителя и стать страной-участницей Совета. Данная организация будет уникальной в своем роде, поскольку такого никогда раньше не было!"

Это отрывок из письма Президента США Дональда Трампа Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Глава американской администрации пригласил Азербайджан к участию в инициативе Совет мира по Газе. Как уже известно, Баку принял приглашение.

Приглашение Азербайджанской Республики к участию в Совете мира и принятие Баку данного предложения заслуживают внимания. Сам факт включения Азербайджана в число приглашенных государств отражает возросший международный авторитет страны, сформировавшийся в последние годы как в региональном, так и в более широком международном контексте. Азербайджан последовательно позиционирует себя как государство, обладающее опытом урегулирования затяжных конфликтов, проведения постконфликтного восстановления и выстраивания региональных коммуникаций, что объективно повышает его значимость в инициативах, связанных с вопросами мира и безопасности.

Не менее важным фактором является текущий уровень азербайджано-американских отношений. Несмотря на наличие сложных периодов в двустороннем диалоге, в последние годы наблюдается прагматичное сближение позиций по вопросам региональной стабильности, энергетической безопасности и транспортных коридоров. Трехсторонняя встреча 8 августа 2025 года в Вашингтоне, подписанные документы, затрагивающие вопросы мирного урегулирования, восстановления и международного содействия постконфликтным процессам, могут рассматриваться как значимый политико-правовой фон, способствовавший приглашению Азербайджана в Совет мира. Эти договоренности усилили восприятие Азербайджана как конструктивного и ответственного участника международных мирных инициатив.

Принятие Азербайджаном приглашения в Совет мира может рассматриваться как элемент многовекторной внешней политики и стремления участвовать в новых международных форматах, не противопоставляя их существующим универсальным институтам. Для Баку участие в Совете не означает отказа от приверженности принципам международного права или роли ООН, а, скорее, отражает готовность использовать дополнительные дипломатические площадки для продвижения идей мира, стабильности и суверенного развития. В этом смысле азербайджанское участие вписывается в общую тенденцию прагматичного подхода государств к формирующейся фрагментированной системе глобального управления.

Теперь о том, что касается самого Совета мира.

В начале 2026 года Дональд Трамп выступил с инициативой создания нового международного органа - так называемого Совета мира, к участию в котором были приглашены порядка 60 государств. Ряд стран уже выразили согласие, включая Азербайджан. На фоне затяжного кризиса существующих международных институтов эта инициатива вызвала широкий резонанс и породила закономерные вопросы. Например, является ли Совет мира зачатком новой универсальной международной организации, способен ли он заменить или потеснить ООН, и свидетельствует ли его появление о глубинном переформатировании мирового порядка и международного права?

Идея Совета мира возникла не в вакууме. Наблюдения показывают, что последние годы характеризуются рядом факторов: снижением эффективности Совета Безопасности ООН из-за системного конфликта между постоянными членами; ростом числа региональных конфликтов, по которым ООН не способна выработать консолидированное решение; распространением практики "коалиций желающих" и ad hoc-форматов вместо универсальных механизмов и, как результат, кризисом доверия к многосторонности как таковой.

В этом контексте инициатива Трампа логично вписывается в его политическую философию: скепсис к универсальным международным институтам, ориентация на гибкие форматы и персонализированное лидерство.

На текущем начальном этапе формирования Совет мира можно охарактеризовать как межгосударственный политический форум, а не международную организацию в классическом смысле. Это структура, созданная по инициативе одного политического лидера, а не на основе многостороннего международного договора. Пока это объединение государств по принципу добровольного участия, без универсального членства и формального мандата.

Важно подчеркнуть качественное отличие от существующих универсальных и региональных международных организаций: Совет не учрежден международной конвенцией, не обладает закрепленной международной правосубъектностью и не встроен в систему международного публичного права.

Однако именно эта институциональная незавершенность может рассматриваться не только как слабость, но и как потенциальная особенность проекта. В отличие от ООН, создававшейся как завершенная универсальная организация, Совет мира изначально позиционируется как гибкая, эволюционирующая структура, способная со временем наращивать функции, полномочия и нормативное влияние. Тем самым закладывается возможность его постепенной институционализации, а не мгновенного замещения существующих международных механизмов.

Многие задаются вопросом: может ли Совет мира стать альтернативой ООН? Если оценивать с правовой и институциональной точки зрения, то на данный момент ответ - "нет". В основу ООН положен Устав, ратифицированный государствами, принципы универсального членства, формального равенства государств. ООН опирается на систему специализированных органов и международной бюрократии. Совет мира пока не соответствует ни одному из этих критериев. В данном формате он не способен принимать юридически обязательные для всех решения, осуществлять легитимные миротворческие операции, выступать источником международного права. Однако, с одной стороны, в политическом смысле он может стать альтернативной площадкой для согласования позиций вне ООН, инструментом давления на существующие институты, а также механизмом легитимации решений, принимаемых вне универсального формата. С другой стороны, с учетом имеющих место политических процессов у правоведов-аналитиков есть основания рассматривать создание Совета мира как один из элементов долгосрочного процесса формирования альтернативных международных структур, которые потенциально способны со временем потеснить или функционально заместить отдельные механизмы ООН.

Важно учесть, что членство в Совете мира не обязательно означает поддержку идеи замены ООН. Это скорее, стремление не быть исключенными из нового диалога.

На вопрос "возможны ли новые нормы международного права?" я также отвечу - нет. Для формирования норм международного права необходимы устойчивая и повторяющаяся практика государств, признание этой практики как юридически обязательной (opinio juris), а также широкое международное признание. Совет мира в данном статусе может вырабатывать политические рекомендации, стандарты или декларации, но они будут носить (если предполагать развитие событий в правовом поле) необязательный характер, ограниченное применение и зависимость от политической конъюнктуры.

При всех за и против, нельзя исключать, что при определенных политических условиях Совет может пройти путь постепенной институционализации, наращивания функций и нормативного влияния, что в перспективе способно изменить баланс международных механизмов, международный правопорядок. Ключевой вопрос заключается не столько в самом Совете, сколько в том, почему государства все чаще ищут альтернативы существующим институтам и готовы допускать отход от принципов универсальности и равенства ради эффективности и политического влияния.