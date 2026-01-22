Австралия запустила тест крупнейшего в мире электропарома

Австралийская судостроительная компания Incat Tasmania начала ходовые испытания Hull 096 - крупнейшего в мире электропарома. Судно длиной 130 метров оснащено алюминиевым корпусом и приводится в движение исключительно аккумуляторными батареями. Испытания проходят на реке Деруэнт в Хобарте.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, в ходе испытаний экипаж выполнит серию маневров, чтобы оценить мощность, управляемость и работу всех систем судна в реальных условиях.

"Движение Hull 096 исключительно на электротяге - это мировой рекорд в таких масштабах, который подтверждает, что электрическая тяга жизнеспособна для крупных коммерческих судов", - заявил Роберт Клиффорд, председатель Incat.

Паром оснащен более чем 5000 аккумуляторов общей емкостью 40 МВт·ч, что в 4 раза превышает емкость батарей любого другого морского судна. Ожидается, что во время испытаний паром сможет развивать скорость более 46 км/ч (25 узлов). Батареи обеспечивают около 90 минут автономной работы на крейсерской скорости.

После завершения испытаний паром будет доставлен в Южную Америку и получит имя China Zorrilla в честь известной уругвайской актрисы. Он будет курсировать между Монтевидео (Уругвай) и Буэнос-Айресом (Аргентина) по маршруту компании Buquebus. Расстояние между портами - около 55 км, которое паром сможет преодолевать трижды в день. Каждая поездка займет около часа, что укладывается в 90-минутный запас хода на батареях.

Разработка Hull 096 заняла более двух лет. В октябре инженеры успешно подключили первую из четырех аккумуляторных комнат судна, а в декабре впервые полностью запитали электродвигатели и водометы, что подготовило почву для нынешних ходовых испытаний.

Для транспортировки 260-тонного парома из Тасмании в Южную Америку Incat использует специализированное судно-тяжеловоз. Паром слишком велик для буксировки на такое расстояние, поэтому его погрузят на транспортное судно для путешествия через океан.