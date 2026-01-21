https://news.day.az/world/1811082.html В Турции произошло землетрясение В районе Сындыргы турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,5. Как передает Day.Az, подземные толчки были зафиксированы в 18:11 по местному времени. Официальной информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Специалисты держат ситуацию в регионе под контролем.
В Турции произошло землетрясение
В районе Сындыргы турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,5.
Как передает Day.Az, подземные толчки были зафиксированы в 18:11 по местному времени.
Официальной информации о разрушениях или пострадавших не поступало.
Специалисты держат ситуацию в регионе под контролем.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре