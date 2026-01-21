В Турции произошло землетрясение

В районе Сындыргы турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Как передает Day.Az, подземные толчки были зафиксированы в 18:11 по местному времени.

Официальной информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Специалисты держат ситуацию в регионе под контролем.