Армения и Азербайджан соединят энергосистемы

Энергетические системы Армении и Азербайджана будут присоединены друг к другу в рамках проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP).

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил сегодня на правительственном часе в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Да, однозначно и безоговорочно, энергетические системы Армении и Азербайджана будут соединены между собой и будут взаимно пользоваться возможностями экспорта и импорта на одинаковых условиях", - сказал он.

Ранее Пашинян сообщил о снижении цены на дизтопливо в Армении благодаря миру с Азербайджаном.