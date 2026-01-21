Пашинян сообщил о снижении цены на дизтопливо в Армении благодаря миру с Азербайджаном

В Армении цены на дизельное топливо снизились благодаря миру с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в НС.

По его словам, что касается дальнейшего укрепления мира и его институционализации, то дипломатическая работа продолжается. Премьер предложил зафиксировать уже происшедшее изменение атмосферы в отношениях за минувший период, начиная с риторики сторон.

"Сегодня узнал, что на рынке топлива РА дизтопливо на 20 процентов подешевело. Предлагаю это оценивать в том числе на фоне сельхозработ", - заявил Пашинян.

Отметим, что 9 января 2026 года со станции Биляджари в Армению было отправлено в общей сложности 2 698 тонн нефтепродуктов (48 вагонов), в том числе 1 742 тонны бензина марки АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива.

Ранее, 18 декабря, в Армению также было направлено 1 220 тонн автомобильного бензина марки АИ-95.