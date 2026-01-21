На территории Гарадагского района Баку обнаружен артиллерийский снаряд

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпаса на территории Гарадагского района города Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

К месту происшествия была незамедлительно привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска (ССОР) министерства.

После принятия совместно с сотрудниками правоохранительных органов соответствующих мер безопасности на территории был проведен осмотр. В ходе осмотра было установлено, что обнаруженный боеприпас - это один 122-миллиметровый осколочно-фугасный артиллерийский снаряд типа ОФ-462.

Снаряд был изъят и вывезен с территории специалистами оперативной группы ССОР для последующей утилизации.

При дополнительном осмотре места происшествия и прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.