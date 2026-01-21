Чем обернулась провокация армянского лыжника против Азербайджана

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Как сказал, выступая в Давосе, президент Армении Ваагн Хачатрян, "если у тебя есть соседи, единственный способ жить - это жить с ними в мире, в том числе и в повседневной жизни. Другого пути нет".

Прозвучали эти слова на фоне новости об отставке главы Федерации горнолыжного спорта Армении Гагика Саргсяна. Того самого Гагика Саргсяна, который считает "достоинство армянина" выше спортивной этики и правил международных турниров. В начале января подопечный Гагика Микаэл Микаэлян во время Tour de Ski в Италии заклеил скотчем название Азербайджана на своей форме. Отметим, что Tour de Ski - это не просто турнир, а один из этапов Кубка мира по горнолыжному спорту. Надпись попала на форму армянина не случайно, а по той причине, что Азербайджан является ключевым спонсором Международной федерации лыжного спорта. По правилам, имя спонсора обязательно должно указываться на форме, независимо от степени национальных комплексов участника. В том же формате, что и у Микаэляна, оно было указано у лыжников из других стран. И добавил, что, дескать, "достоинство армянина не нуждается в разъяснениях".

Как сообщают армянские СМИ, после инцидента в итальянском городе Тоблах министерство образования, науки, культуры и спорта Армении направило письменный запрос в Федерацию с просьбой представить подробности для прояснения ситуации. На запрос ведомства Гагик Саргсян гордо ответил, что "шаг нашего армянина более чем ясен, и мы считаем, что он не нуждается в разъяснениях".

Но такое разъяснение, видимо, не устроило вышестоящие инстанции. Более того, оно было совершенно неуместно в свете сегодняшних процессов между Арменией и Азербайджаном. Разразившийся скандал и наглость, проявленная руководством армянской Федерации, не могли остаться без последствий. И не остались.

Гагик Саргсян, сохраняя "достоинство армянина", объявил в соцсетях, что сам принял решение уйти. Спасая лицо, он заявил, что решил покинуть пост не столько из-за скандала, сколько из-за невнимания государства к развитию лыжного спорта. Это невнимание, судя по его словам, продолжается уже несколько лет, однако принципиальность он вздумал проявить именно сейчас. Почему? Ответ на этот вопрос, говоря словами самого же Саргсяна, более чем ясен и не нуждается в разъяснениях.

Скорее всего, главу Федерации лыжного спорта Армении попросили отстаивать "достоинство армянина" где-нибудь подальше от большого спорта. Не сняли с должности, нет, а просто объяснили, что к чему. Подобные скандалы вряд ли нужны сегодня Еревану. Времена настали другие.