В Азербайджане автобусы перешли на усиленный режим работы

В связи с наблюдаемой в Азербайджане снежной и морозной погодой все транспортные компании, осуществляющие пассажироперевозки, работают в усиленном режиме.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в Агентстве наземного транспорта (AYNA).

Движение автобусов по дорогам находится под контролем Центра мониторинга AYNA.

В настоящее время перевозки осуществляются по всем маршрутам в соответствии с пассажирским спросом. На линии выпущено ежедневное количество автобусов. На некоторых направлениях из-за гололеда на дорогах снижен скоростной режим транспортных средств. По этой причине может наблюдаться увеличение интервала движения автобусов.

Отметим, что совместно с соответствующими ведомствами ведется работа по обеспечению комфортной и безопасной работы общественного транспорта.