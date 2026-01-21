Ряд кварталов в Баку временно останутся без питьевой воды
В ряде кварталов Хатаинского района Баку завтра будет временно прекращена подача питьевой воды.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Службе объединенного водоснабжения крупных городов.
Отмечается, что отключение носит плановый характер и связано с проведением технических работ на магистральных линиях.
В ведомстве пояснили, что мероприятия направлены на адаптацию системы к повышенному летнему потреблению воды, а также на повышение стабильности и качества водоснабжения.
В рамках работ предусмотрена замена изношенных и аварийных участков магистрального водопровода. Именно поэтому подача воды в отдельных зонах района будет приостановлена на определенный период.
После завершения ремонтно-восстановительных мероприятий водоснабжение будет возобновляться поэтапно, по мере готовности обновленных участков системы.
