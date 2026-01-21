Встречу G7 по пошлинам США перенесли

Франция в связи с плотным расписанием участников Всемирного экономического форума в Давосе перенесла встречу министров стран "Большой семерки" (G7) по пошлинам США. Об этом со ссылкой на источник в офисе главы французского минфина Ролана Лескюра сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Франция перенесла первую в рамках своего председательства встречу финансовых чиновников "Группы семи", на которой, как ожидалось, должны были обсуждаться угрозы пошлинами со стороны президента США Дональда Трампа", - указывает агентство.