В некоторых частях этого района не будет газа

В ряде сел Бабекского района завтра будет приостановлена подача газа.

Как сообщили Day.Az в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), 21 января с 10:30 до 11:30 в связи с ремонтно-восстановительными работами будет ограничена подача газа для 2 179 абонентов в селах Гахаб, Нахышнаргиз, Нехеджир, Гёйнюк, Наджафалидизе, Ярымджа, Гадживар, Бадашган и Шекерабад.