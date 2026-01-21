«Манчестер Сити» сенсационно проиграл «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов

Английский "Манчестер Сити" проиграл норвежскому "Буде-Глимт" в седьмом туре общего группового этапа Лиги чемпионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, встреча, которая состоялась на стадионе "Аспмюра" в норвежском городе Буде, завершилась с результатом 3:1. В составе норвежского клуба отличились Каспер Хёг, который оформил дубль за две минуты, и Йенс Петтер Хёуге. Единственный гол "горожан" оформил Райан Шерки.

По ходу матча был удален капитан "Манчестер Сити" Родри, который получил желтые карточки с разницей в одну минуту - на 61-й и 62-й минутах матча.

В восьмом туре общего группового этапа норвежский клуб на выезде сыграет с мадридским "Атлетико" 28 января, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Английская команда дома в тот же день примет турецкий "Галатасарай", начало матча - 23:00 мск.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе "Ференц Пушкаш" в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский "ПСЖ", который в решающем матче обыграл итальянский "Интер" со счетом 5:0.